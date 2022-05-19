شكرا لقرائتكم خبر عن بانكوك بوست: التعاون السعودي التايلاندي قد يسفر عن 200 ألف فرصة عمل جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتخذ الدولتان خطوة أخرى أقرب وأكثر متانة بعد استعادة العلاقات الثنائية الكاملة بينهما مؤخرا

أبرزت صحيفة «بانكوك بوست» التحسن السريع الذي تشهده العلاقات التايلاندية السعودية في الفترة الحالية، حيث يمكن أن يوفر التعاون المطرد بين البلدين ما يصل إلى 200 ألف وظيفة، ويساعد على تبادل الخبرات والمواهب بينهما.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء التايلاندي دون برامودويناي قوله، إنه من المتوقع أن توفر المملكة نحو 200 ألف فرصة عمل شاغرة للعمال التايلانديين، حيث يتخذ البلدان خطوة أخرى أقرب وأكثر متانة بعد استعادة العلاقات الثنائية الكاملة بينهما مؤخرا.

وقاد دون وفد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال التايلانديين في زيارة رسمية إلى المملكة خلال الأيام الماضية، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 32 عاما التي تطأ فيها شخصيات تايلاندية بارزة أقدامها في البلاد لإجراء محادثات رسمية.

وأضافت الصحيفة: «جاءت الزيارة في إطار جهود إعادة بناء الفرص الاستثمارية وإقامة مشاريع مشتركة، بعد الإعلان عن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا إلى الرياض، حيث التقى الجنرال برايوت بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هناك في 25 يناير الماضي، وأسفرت الزيارة عن تحسن كبير في التعاون بين المملكتين».

وأوضح دون أن البلدين انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة خطط عمل لتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مسودة مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تعاون تايلاندي - سعودي يشترك في رئاسته وزيرا خارجية الدولتين.

واختتمت الصحيفة: «العلاقات بين الرياض وبانكوك تتخذ منحنى طيبا وسريعا خلال الفترة الحالية».