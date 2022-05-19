بعد موقع دعم مصر.. التموين تتيح تحديث رقم المحمول لأصحاب البطاقات عبر البوابة الرقمية.. و4 تعليمات هامة

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس، قرارا بإتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بأصحاب البطاقات التموينية، إلكترونيا، عبر بوابة مصر الرقمية، بالاضافة إلى موقع دعم مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار، أنه تيسيرا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة علي بون صرف الخبز( توجه إلي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 2022/6/30 .

وتضمنت المادة الثانية أنه يتم فتح موقعي ( دعم مصر www.tamwin.com.eg/ - مصر الرقمية digital.gov.eg/ ) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى 30 يونيو.

ونصت المادة الثالثة على أنه يتم التنبيه على مديري المديريات بأخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكزالخدمة المطورة الأتي..

-الخدمة مجانية تماما

-المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية لرب الأسرة، ورقم تليفون مسجل باسمه.

- لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.

- لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة، ويسمح بان يكون أحد المستفيدين.

بينما استثنت المادة الرابعة أسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين علي الحركة وليس لديهم خط محمول ، علي أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وارسال أصول المستندات إلي ديوان عام الوزارة ( الإدارة

العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم.

وكانت وزارة التموين، أتاحت إمكانية تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر، تخفيفا على المواطنين من عناء الذهاب إلى مكاتب التموين.

ويمكن لكل مواطن له بطاقة تموين، وظهر على بون العيش، أو السلع رسالة بضرورة تحديث بطاقته بإضافة رقم هاتف مسجل باسمه في شركة الاتصالات، الدخول لموقع دعم مصر، عبر الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg/ واختيار أيقونة تسجيل المحمول.

بعد ذلك يتم إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ثم إجراء عملية البحث، وستظهر رسالة من خيارين، إما استكمال إجراءات الإضافة أو أن البطاقة محدثة ولا تحتاج لرقم هاتف.

وأخيرا يظهر للمواطن 3 رسائل بعد كتابة رقم البطاقة التموينية وتسجيل الهاتف؛ وهي كالآتي:

- قبول رقم المحمول؛ ويعني ذلك أن الرقم مسجل في إحدى الشركات الأربع باسم رب الأسرة.

- في حالة عدم القبول ستظهر رسالة (برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة).

- في حالة عدم طلب التحديث؛ ستظهر لك رسالة بـ(رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث).

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وطالبت الوزارة أصحاب البطاقات التموينية ممن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول ضرورة تسجيل أرقام محمول صحيحة، وأن تكون باسم صاحب البطاقة "رب الاسرة ".

في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة عليها شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.​

وأكدت الوزارة أن من وصلت إليهم رسالة عبر بون صرف الخبر بضرورة إضافة رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة حوالي 10 ملايين مواطن، مطالبين جميعا بضرورة تسجيل رقم هاتف باسم صاحب البطاقة قبل 30 يونيو وإلا سيتم وقف البطاقة.

وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.