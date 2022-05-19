الاقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمساعدي المالية بشركات القطاع

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القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة لمساعدي المالية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة  التالي أسمائهم : 

 

 

 المحاسب محمد عبدالرؤوف السيد إبراهيم مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) .

 

 

 المحاسب مدحت إبراهيم إسماعيل أبو سلامه - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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