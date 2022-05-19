شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمساعدي المالية بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة لمساعدي المالية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة التالي أسمائهم :

المحاسب محمد عبدالرؤوف السيد إبراهيم مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) .

المحاسب مدحت إبراهيم إسماعيل أبو سلامه - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).