شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 19-5-2022.. تطورات السوق المصرى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاودت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر الارتفاع إلي مستويات 1070 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مقابل 1050 جنيها بارتفاع بلغ قدره 20 جنيها وذلك مع عودة الصعود للبورصة العالمية إلي مستوي 1830 جنيها.





سعر الذهب الآن في مصر وفق تطورات الأسواق

عيار 18 يسجل 921 جنيها

عيار 21 يسجل 1075 جنيها

عيار 24 يسجل 1228 جنيها

الجنيه الذهب 8600 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع للمرة الثانية بحوالي 10 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1060 إلي 1050 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة إلي 1811 دولار ، كما يشهد بيع الذهب الآن في الأسواق نشاط ملحوظ





أسعار الذهب اليوم اليوم

عيار 18 يسجل 903 جنيها

عيار 21 يسجل 1053 جنيها

عيار 24 يسجل 1203 جنيها

الجنيه الذهب 8424 جنيها

الذهب يخسر 140 جنيها

وتراجعت أسعار بحوالي 27 جنيها كاجمالي هبوط هذا الأسبوع، وذلك بعد أن فقدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلي 1080 جنيها للجرام ثم واصل المعدن هبوطه هذا الأسبوع، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر و تراجعت منذ الاثنين الماضي حتى الآن بهذه القيمة، لكن الأسعار عادت للارتفاع مجددا

نصائح شراء وبيع الذهب

ونصح ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، المستهلك بعدم اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء إلا بعد دراسة السوق خاصة أن الظروف الحالية متقلبة جدا، وقد يحدث ارتداد في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن مؤشر الذهب منذ اسبوع يسجل هبوط في مصر مع تراجع حدة صعود الدولار

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المستهلك يجب أن يشتري المشغولات الذهبية حتى تكون زينة وخزينة، بمعني عدم شراء السبائك وجنيهات الذهب فقط ويجب أن يشترى المشغول للاستفادة من الذهب كزينة، وإن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من التراجع في سعر الذهب لكن السعر الآن جيد جدا قياسا على سعر الذهب قبل أسبوع.