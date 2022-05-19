شكرا لقرائتكم خبر عن لا يقل عمر الذكور عن 25 عامًا.. شروط التقدم لقرعة الحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتنص على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لمن يتقدم بطلب لأداء مناسك الحج هذا العام، نستعرضها في السطور التالية..

مصري الجنسية.

يقتصر أداء فريضة الحج هذا الموسم لمن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته.

يحمل بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.أن يكون المتقدم بطلب الحج كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

ألا يقل عمر الذكور عن 25 عاما، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه شريطة ألا يقل عمره عن 18 عاما.

يشترط للسيدات أن يتجاوز عمرها سن الـ45 عامًا ولمن دون ذلك ضرورة وجود محرم شرعي مرافق لها لا يقل عمره عن 18 عامًا.

أن يتمتع الحاج بصحة جيدة ومعافى من كافة الأمراض التي تعوقه عن السفر للحج وفقًا لما تقرره وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الضوابط أيضاً ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الحجيج.

وقد حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري، كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.