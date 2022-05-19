شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض لتنفيذ مشروع عمرانى بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التصميم العمراني لقطعة أرض بمساحة 15.11 فدان أي مـا 63474,1م٢ (ثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وأربعـة وسبعون مترا مربعا و ۰/23 المتر المربع) بمنطقة شمال الحي المتميز بمدينـة بـدر لإقامة مشروع في وقاعة متعددة الأغراض ومنطقة لعـب أطفـال وأنشطة تجارية وإدارية وترفيهية .

وطبقل للمادة الثانية من القرار، تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيـع إلا بعـد موافقة الهيئة وفقا للقواعد والضوابط المعمول ب العقد المبـرم مـع الـشركة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة.

وتلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، كما تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنيـة لأعمـال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنـي المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

كما نصت المادة الخامسة، على التزام الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سـداد المستحقات التـي حـل أجل سدادها.

وتلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار و المصرى للجراجات وتعديلاته .