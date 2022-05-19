شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لـ2.27 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الموافقة على زيادة رأس المال والمدفوع بمبلغ 299 مليون جنيه، ليصبح 2.27 مليار جنيه موزعة على 2.27 مليار سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم.

على أن تمول هذه الزيادة من الرصيد الدائن المقيد لحساب الشركة القابضة، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية الوقائع المصرية اليوم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية برئاسة هانئ محمد محمود رئيس مجلس ادارة القابضة للقطن والغزل، على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسى للشركة، لتصبح على النحو التالى .

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 2.5 مليار جنيه، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2.27 مليار جنيه موزعة على 2.27 مليار سهم ، بقيمة جنيه واحد للسهم.

وتمتلك القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 99.99‎ % من أسهم الشركة .