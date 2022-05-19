شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 3 متسابقين فى الفوازير السياحية التى أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن فوز ثلاثة من المشاركين في مسابقة الفوازير السياحية التي أطلقتها الوزارة على مدار شهر رمضان المبارك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة Experience Egypt، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى الجمهور وتزويدهم ببعض المعلومات السياحية والأثرية المتنوعة ولا سيما المرتبطة بشهر رمضان.

وتم اختيار الفائزين من خلال إجراء قرعة إلكترونية بين أسماء جميع المشاركين في المسابقة والتي كانت جميع إجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، حيث فاز إثنين من المتسابقين المصريين ومتسابق عربي.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة رحلات سياحية للفائزين بالمدن السياحية المصرية خلال شهر يونيو المقبل برفقة مرافق واحد لكل فائز، تتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

وكانت قد تضمنت هذه المسابقة طرح 15 فزورة على مدار الشهر الكريم، بمعدل يوم بعد يوم، ويتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الخاص بالوزارة والهيئة، وتناولت طرح أسئلة عن عادات رمضان، وطبيعة هذا الشهر الكريم في مصر، والأماكن المعروف بها الشهر، وذلك في إطار الحفاظ على العادات الرمضانية القديمة وإبراز الجو الرمضاني المتميز الذي يتمتع به المقصد المصري خلال هذا الشهر الفضيل مما يعمل على جذب السائحين لقضاء شهر رمضان في مصر.