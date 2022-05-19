شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10429 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1830 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12888 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4212 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2776 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3652 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 1.5 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، البنك التجاري الدولي (مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 979.4 ألف سهم، 2514 سهم، 234.2 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 48 ألف سهم، 27 ألف سهم، 480 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 52 ألف سهم.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 979.4 ألف سهم بسعر 1.086 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم من 5.170% إلى 4.969%.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 40 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.01%، والثانية 5.4 مليون سهم، والثالثة 1000 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 818.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 82.2%، وسجلت الشركة صافي الربح 120.2 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 بزيادة قدرها 3.7%، وارتفعت المبيعات التعاقدية لتبلغ 1.557 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 110.6%.

كما حققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات بلغت 10.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 4.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، بنسبة نمو 147.45%، وبلغ صافي ربح الفترة 8.2 مليون جنيه، مقارنة مع أرباح 3.3 مليون جنيه، بنسبة نمو 145.47%.

من جهتها قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن مجلس الإدارة أرجاء البت في العرض المقدم من شركة المصرية للإسكان والتعمير-رامو بشأن تنمية وتطوير قطعة الأرض الكائنة بمدينة زفتى، حتى اتضاح الموقف مع شركة الرواسي.