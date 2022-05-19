شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر سلة خامات "أوبك" إلى 114.94 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الخميس، إن سعر سلة خاماتها تراجع 2.26 دولار ليصل إلى 114.94 دولارا للبرميل فى تعاملات، أمس الأربعاء، مقابل 117.20 دولارا فى اليوم السابق.

وأضافت المنظمة- في نشرتها- أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولارا للبرميل.

وكانت المنظمة قالت، في تقريرها الدورى الأخير، إن أسعار النفط الخام وبينها خامات "أوبك" ارتفعت بحدود 20 دولارا للبرميل في شهر مارس وللشهر الثالث على التوالي على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية، والمخاوف من احتمال حدوث نقص كبير في امدادات النفط وسط الاضطرابات التجارية.

يذكر أن تحالف (أوبك +) الذى يضم أعضاء (أوبك) ومنتجين من خارجها قرر في اجتماعه الوزاري الماضي مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية، التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا، حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 432 ألف برميل يوميا.