شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون مصر: استراتيجية متكاملة لدعم الاقتصاد الأخضر والتغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، أن الشركة واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص دعمًا لقضايا التغير المناخى والتحول الأخضر، لافتًا إلى أن فودافون مصر من أوائل الشركات الملتزمة بخفض إنبعاثات الكربون للعمليات التشغيلية بحلول عام 2030 والوصول إلى صفر إنبعاثات كربونية فى عام 2040، مؤكدًا على أن الشركة تعمل على أن تكون أول مشغل هاتف محمول يعمل بتكنولوجيا خضراء متوافقة مع الحفاظ على البيئة بنسبة 100% خلال الفترة القادمة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، خلال مؤتمر حضره ممثلى مجتمع الأعمال الإنجليزى والبعثة التجارية المصرية التى تزور لندن، أن شركة فودافون تتعاون فى الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التى تقوم بها وزارة البيئة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعى بقضايا التغير المناخى.



خلال اللقاء

وأشار محمد عبد الله، إلى هناك استراتيجية للشركة تعمل على رفع الوعى البيئى ومعالجة التحديات البيئية عبر إبرام الشراكات مع القطاعى العام والخاص، وتقديم وطرح أفكار وتقنيات مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تسهم فى معالجة تحديات أساسية يواجهها المجتمع المصرى فى مجال البيئة، لافتًا إلى أن مراكز البيانات التابعة للشركة وعدد من المبانى تعمل بالطاقة الشمسية، فى إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون ودعم قضايا التغير المناخى.

ولفت الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر إلى أهمية تحسين أداء حماية البيئة وتقليل القدر الإجمالى لانبعاثات الكربون التى تنتج عن الأنشطة التشغيلية، مؤكدًا على أهمية قمة المناخ COP 27 والتى من المقرر أن تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والتى تمثل فرصة مهمة أمام مجتمع الأعمال والاستثمار والشركات والقطاع الخاص لعقد شراكات وزيادة ضخ رؤوس الأموال في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمية الاهتمام بالاستثمار في الفرص التى تتيحها تحديات أزمة التغير المناخى، والتوسع في المشروعات مثل محطات الطاقة الشركات وطاقة الرياح.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر ونهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك إتش إس بى سى مصر، ونادية لملوم، المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل في قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.