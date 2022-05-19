شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 19-5-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 19-5-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.07جنيه للشراء، و19.21 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.13جنيه للشراء، و19.31 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.06 جنيه للشراء، و19.24 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.17 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.