شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة المهن السينمائية لحل المشكلات والتواصل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية بخدمة المهنيين بالنقابات الفنية المختلفة فلقد قامت مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة مشتركة مع نقابة المهن السينمائية أسوة بما تم مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية لحل المشكلات ومد جسور التواصل ، وذلك نظرًا للدور الهام للفن والفنانين في تشكيل وجدان المجتمع والارتقاء بالفكر والثقافة ، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يتطور ولا يتقدم إلا إذا ازدهرت الثقافة واستنارت العقول بالأفكار الجديدة والفنون الرفيعة.

وأكد عبد القادر على أنه في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة ، فإن هذه اللجنة المشتركة ستعمل على المساعدة في حل كافة المشاكل الخاصة بأعضاء نقابة المهن السينمائية والتواصل مع المأموريات التابعة لتذليل تلك المشاكل وحلها ، وأيضًا العمل على انشاء جسر تواصل دائم ومستمر بين مصلحة الضرائب وأعضاء النقابة لمناقشة كافة المقترحات والمطالب وحل المشكلات في أسرع وقت ممكن .

ومن جانبه أعرب مسعد فوده نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب عن شكره لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر والبناء، وجهودهم الحثيثة من أجل تخصيص هذه اللجنة من مصلحة الضرائب لإنهاء أية مشكلات أو

موضوعات متعلقة بالضرائب لدى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية والتي يبلغ عدد أعضائها تسعة آلاف عضو، وعدد شُعبها عشرة شُعب وهى (الاخراج، والإنتاج، والتصوير، والسيناريو، والصوت،و المكياج، والديكور، والأزياء، والمعامل، والمؤثرات البصرية والصوتية ) وذلك أسوة باللجان المتواجدة بنقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية، مؤكدًا على أهمية فتح قنوات تواصل مستدامة لنقابة المهن السينمائية مع مصلحة الضرائب، على نحو يُسهم في حل المشكلات بشكل سريع من خلال تيسير الإجراءات الضريبية .

ومن جانبها أكدت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك توجيهات لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمتابعة الدؤوبة والمستمرة لحل مشكلات أعضاء كافة النقابات الفنية، مشيرةً إلى أن هذه اللجنة المُشتركة هى بمثابة المستشار الضريبي لكافة أعضاء نقابة المهن السينمائية، وهذه اللجنة ستعمل على حل جميع المشكلات وستعمل على الوصول لحلول مرضية وعادلة في أسرع وقت ممكن في كافة مأموريات الضرائب على مستوى محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى دراسة كافة المطالب والمقترحات والعمل على نشر الوعي الضريبي الصحيح لكافة أعضاء النقابة، موجهة الشكر لمسعد فودة نقيب المهن السينمائية وكافة أعضاء النقابة على التعاون الذي لمسناه منهم ورغبتهم في الالتزام الضريبي وتطبيق صحيح القانون وسداد مستحقات الدولة بشكل عادل .

وفي سياق متصل أكد محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة على أهمية دور الفن في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطنى والتفاني فى العمل وتنمية وعى المواطنين، وخصوصًا فيما يتعلق بنشر ثقافة الالتزام الطوعي لسداد مستحقات الدولة والتي ستعود بالنفع على الجميع، موضحًا أن هذه اللجنة المشتركة سوف تتواجد بمقر نقابة المهن السينمائية يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وهى تهدف ليس فقط إلى حل المشكلات، ولكن أيضا الى تجنب وقوع هذه المشكلات من الأساس حيث ستقوم بالعمل على توعية أعضاء النقابة وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية التي تصدر عن مصلحة الضرائب وتتعلق بالمهن الحرة، وكذلك تقديم المساعدة والمشورة في تقديم الاقرارات الضريبية لأعضاء نقابة المهن السينمائية .

حضر الاجتماع من جانب نقابة المهن السينمائية كل من مدير التصوير سامح سليم وكيل أول النقابة، والمخرج عبد الحكيم التونسي الأمين العام للنقابة، والمخرج عاطف شكري، والسيناريست ومدير عام الدراما عبد الستارحافظ، والمدير المالى محمود أحمد، والمنتج السينمائي رأفت حسن يوسف، وحضر من جانب مصلحة الضرائب كل من إبراهيم السيد ابراهيم مأمور فحص دخل مأمورية كبار المهن الحرة، ومحمد السيد السلكاوي مأمور فحص قيمة مضافة بمأمورية كبار المهن الحرة، وأحمد عبد الغني عبد الحميد مأمور فحص قيمة مضافة بمأمورية كبار المهن الحرة.