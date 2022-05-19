شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع في آمال تخفيف قيود كورونا بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وتعافت من خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي الصينية إلى تحسن الطلب على الوقود في حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 1.32 دولار، أي ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حزيران 62 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 110.21 دولار للبرميل، لتتعافى بذلك من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين. وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.33 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 108.26 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خامي القياس العالميين لأقرب استحقاق بنحو 2.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية في شركة راكوتن للأوراق المالية "أدى التراجع في وول ستريت إلى انخفاض المعنويات في التعاملات المبكرة إذ أكد المخاوف حيال ضعف الاستهلاك والطلب على الوقود".