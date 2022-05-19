شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10387 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1830 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 12849 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4171 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1838 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 27771 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 1.5 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، البنك التجاري الدولي (مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 979.4 ألف سهم، 2514 سهم، 234.2 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 48 ألف سهم، 27 ألف سهم، 480 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 52 ألف سهم.