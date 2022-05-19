شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الوقود تقفز نصف مليار دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت قفزة ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث حققت صادرات الوقود نحو مليار و162 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 569 مليون و227 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 593 مليون و283 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، توزيع أهم الصادرات المصرية من الوقود ما بين البترول الخام بقيمة 312 مليون و447 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 136 مليون و439 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 176 مليون دولار، يليها صادرات منتجات البترول وبلغت نحو 724 مليون و836 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 348 مليون و689 ألف دولار في نف الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 376 مليون و147 ألف دولار.

وفي المقابل تراجعت صادرات الفحم في فبراير الماضي، وسجلت نحو 684 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و326 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 8 ملايين و642 ألف دولار.

بلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي نحو 4.12 مليار دولار، بينما كانت 2.92 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 41%، مدفوعة بزيادة الصادرات لبعض السلع ومنها مواد نسجية والتي سجلت نحو 24.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 13.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 76.8٪، والبطاطس والتي بلغت صادراتها نحو 76.4 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 48.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 56.8٪.