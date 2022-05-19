شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل عجز تجاري بقيمة 839.2 مليار ين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية أولية نشرت اليوم الخميس تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 2ر839 مليار ين (5ر6 مليار دولار) خلال نيسان/أبريل الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي كانت 150ر1 تريليون ين، بعد عجز قدره 1ر414 مليار ين خلال آذار/مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى عجز بقيمة 4ر412 مليار ين.

وذكرت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر12% سنويا إلى 076ر8 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 8ر13% بعد زيادتها بنسبة 7ر14% خلال آذار/مارس الماضي.

وزادت الواردات بنسبة 2ر28% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 35% بعد زيادتها بنسبة 2ر31% خلال آذار/مارس الماضي.