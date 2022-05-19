شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تتراجع إلى 134 مليون دولار خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع كبير في واردات مصر من السيارات في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من سيارات الركوب نحو 210 ملايين و991 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، متراجعة من 345 مليونا و141 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 134 مليونا و150 ألف دولار.

وتأتي واردات مصر من السيارات ضمن قائمة السلع الأساسية التي تراجعت وارداتها خلال تلك الفترة، والتي تضمنت كلا من الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 261.4 مليون دولار فى فبراير الماضي، مقابل 293.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، يليها واردات حيث القمح حيث سجلت واردات مصر من القمح نحو 175 مليون و931 ألف دولار فى شهر فبراير الماضي، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليون و171 ألف دولار.

وحقق العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملحوظا، وفق بيانات جهاز الإحصاء، حيث بلغت قيمة العجز 2.7 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، بينما كانت 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 29.4%.