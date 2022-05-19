شكرا لقرائتكم خبر عن "يعنى إيه بورصة".. أبرز 10 عبارات للتعريف بالاستثمار فى سوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الحكومة، طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام الجاري، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من جهة، وتنشيط سوق المال من جهة أخرى، وتعد هذه الخطة فرصة أمام المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم بالبورصة، ولذا يقدم ”الخليج 365” سلسلة "يعني إيه بورصة؟" لتعريف المواطنين قواعد الاستثمار وأبرز المفاهيم حولها، وتبدأ أولى الحلقات بتعريف أبرز 10 ألفاظ وعبارات مشهورة بين المتعاملين بالبورصة وهي:

1- الأوراق المالية: يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات وصكوك التمويل ووثائق صناديق الاستثمار وشهادات الإيداع المصرية وغير ذلك من الأوراق المالية.

2- عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من غير مساهمي الشركة، والذي لا تربط بينه وبين الشركة وشركاتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأيًا من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أيًا منها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه وليس زوجًا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.

3- الأطراف ذات العلاقة: يقصد بالأطراف ذات العلاقة كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى الحالات التالية: السيطرة على الشركة أو الوقع معها تحت سيطرة مشتركة، ملكية نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحه القدرة على التأثير الفعال على قراراتها، عضوية مجلس إدارة أو شغل منصب المدير التنفيذي في الشركة طالبة القيد أو في شركتها القابضة أو في إحدى شركاتها التابعة أو الشقيقة، الوقوع تحت السيطرة الكاملة أو السيطرة المشتركة أو تحت التأثير المباشر لأشخاص يملكون نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحهم القدرة على التأثير الفعال، وأن يكون للطرف ذو العلاقة نظامًا مستقلًا عن الشركة خاص بالمزايا أو معاشات التقاعد لصالح العاملين في الشركة أو أي شركة لها علاقة بالشركة.

4- الداخليين: يقصد بالداخليين في تطبيق أحكام هذه القواعد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركتها القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة أو السيطرة عليها وممثليهم وأزواجهم وأولادهم القصر، وكذلك كل من في مكنته الاطلاع على أيًا من المعلومات الداخلية للشركة وأزواجهم وأولادهم القصر.

5- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

6- الأسهم حرة التداول: يقصد بها جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعًا دون قيود، ويتم حسابهم بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة:1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة، 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقًا للنسب التالية: 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقًا لهذه القواعد، و100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب، أسهم الخزينة، أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك وطوال فترة العضوية.

7- المجموعة المرتبطة: يقصد بها كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.

8- الطرح بالبورصة: عرض لبيع أسهم شركة بالبورصة المصرية سواء كانت أسهم قائمة أو من خلال زيادة رأس المال أو بغرض توفيق الأوضاع أو لتوسيع قاعدة الملكية.

9- نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح: نموذج بيانات ومعلومات تعتمده الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض طرح الأوراق المالية للبيع بالبورصة المصرية سواء في طرح عام أو خاص.

10- التصويت التراكمي: يقصد به منح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.