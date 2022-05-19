شكرا لقرائتكم خبر عن 156 مليون دولار صادرات مصر لدول حوض النيل خلال يناير الماضى بزيادة 27 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل بشكل ملحوظ بنهاية شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 156.2 مليون دولار، بينما كانت 129.1 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 27.1 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية إلى السودان كانت في صدارة ترتيب دول حوض النيل التي استقبلت الصادرات المصرية في هذا الشهر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 102.4 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 57.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 26.6 مليون دولار.

وجاءت كينيا في المركز الثاني بقائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة بلغت 28.7 مليون دولار في يناير الماضي، ثم الصادرات المصرية إلى إثيوبيا بقيمة بلغت 7.9 مليون دولار في يناير الماضي، إلى جانب 6.1 مليون دولار صادرات مصر إلى أوغندا، أما باقي وباقي دول حوض النيل فقد بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 11.1 مليون دولار.

وتراجع حجم الواردات المصرية من مجموعة دول الكوميسا مؤخرا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية نحو 15.8 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2021، مقابل 31.4 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 15.6 مليون دولار.