شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يناقش مع «Fastly» توسع الشركة في المملكة لتعزيز خدمات الحوسبة ومرونة البنية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة أمس الأول، في كاليفورنيا مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Fastly" المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية أرتور بيرغمان.

وناقش الاجتماع تعزيز مرونة وأداء البنية التحتية الرقمية، والتعاون مع الشركة للمساعدة في تطوير قدرات المنصات والتطبيقات المحلية، ودور الحوسبة المتطورة وشبكات توصيل المحتوى (CDN)، والتعاون في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية داخل المنطقة.