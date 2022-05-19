شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي للاستثمار» توقع اتفاقية لتطوير مشروع عقاري في مدينة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التطوير، أعلنت شركة العربي للاستثمار، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات العقارية، أمس، عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في مدينة الطائف مع مجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار، من خلال صندوق استثمار عقاري خاص مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يبلغ حجمه قرابة 700 مليون ريال سعودي، حيث استحوذ الصندوق على أرض خام تبلغ مساحتها مليونا وأربعمائة ألف متر مربع في موقع إستراتيجي في مدينة الطائف، وسيتم تطوير مخطط متعدد الاستخدامات بالبنية التحتية، يشمل مساحات سكنية وتجارية سيتم بيعها كأراضٍ مطورة.

وقد أعرب الأستاذ خالد بن صالح الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة العربي للاستثمار، عن سعادته بإطلاق الصندوق الذي تزامن مع صدور الأمر الملكي السامي بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير محافظة الطائف، والذي يعد امتدادا لجهود القيادة الرشيدة لإحداث نقلة تنموية نوعية استنادا إلى ما تزخر به الطائف من مقومات طبيعية وجغرافية وسياحية، ومواقع تاريخية، ودعما لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات والفعاليات السياحية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بما يُعزز من أهداف التنمية الشاملة والمُستدامة.

وأضاف الغامدي أن الإقبال الكبير للاستثمار في هذا الصندوق من قِبَل المستثمرين نتجت عنه تغطية مبلغ الطرح في وقت قياسي، ما يعكس أهمية هذا المشروع الذي يُعد إضافة جديدة لمحفظتنا العقارية المتنامية، مثمنا هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار، التي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري.

من جانبه، قال الأستاذ هشام بن عبدالعزيز الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار، إننا سعدنا بتدشين مرحلة جديدة من التعاون المثمر بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة العربي للاستثمار، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي الشركة على الأداء المميز، والذي أفضى إلى توقيع هذه الاتفاقية، ولا يخفى على الجميع أهمية مدينة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وثالث أكبر المحافظات، وبالتنوع البيئي والجغرافي الذي تحظى به، حيث تمثل فرصة استثمارية رائعة لتقديم منتجات حديثة ومتميزة لسكان وزوار المدينة التي يفوق عدد زوارها 2.5 مليون زائر سنويا، بفضل الفعاليات والمهرجانات التي تقام فيها سنويا.