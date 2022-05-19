شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مشروعات تكرير بترول فى مصر لتوفير الطلب المحلى.. فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ضمن الاستراتيجية الطموح التي تبنتها وزارة البترول منذ عام 2016 لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محليًا من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانيات مصافي تكرير البترول وإضافة توسعات جديدة إليها.

وخلال بداية الأسبوع الجارى أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، وفيما يلى أهم المعلومات:

1- إطلاق التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور .

2- المستودعات الأربع الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 الف برميل خام و 290 ألف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات.

3- وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميجاوات .

4- إضافة إلي محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة 1.4 مليون متر مكعب غاز يوميا لإمداد شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور حيث نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة .

5- مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلي باحتياجاته حيث أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية المصفاة بنحو 60% لتصل إلى 160 ألف برميل يوميًا.

6- نسبة تقدم الأعمال بمشروع توسعات ميدور بلغت حوالي 87%، فضلا عن إعادة تأهيل الوحدات الأصلية بالمصفاة ودعم كفاءتها التشغيلية بطاقتها القصوي للمساهمة في إمداد السوق المحلي بالمنتجات البترولية