لو موظف حكومي ومستني القبض.. اعرف مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022



الشارقة - اميمة ياسر - تستعد الهيئات والمصالح الحكومية في مصر لصرف مرتبات شهر مايو 2022، والتي تم تحديدها من قبل وزارة المالية، ليتم صرف مرتبات الموظفين على مدار 4 أيام خلال الشهر الحالي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022.. كما أعلنت «المالية»



ووفقا لوزارة المالية، تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، للموظفين والعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية، بدءًا من الاثنين المقبل، وذلك لعدد 66 جهة وإدارة تتبع الجهاز الإداري للدولة.



فيما أنَّه من المحدد أن ينتهي موعد صرف رواتب وأجور شهر مايو، للعاملين بالقطاع العام، وفق جدول زمني منشور بالكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الحالي.

موعد صرف مرتبات مايو.. لـ33 جهة حكومية



كما أعلنت وزارة المالية خلال كتابها الدوري، أنَّ موعد صرف مرتبات مايو 2022، للعاملين بـ33 وزارة وجهة وإدارة وجهازًا تابعًا للدولة، وهي «وزارات الداخلية والخارجية والبيئة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والصناعة والتجارة والتعاون الدولي والتنمية المحلية، وهيئات الرقابة المالية والبريد والاستثمار والرقابة الإدارية وسوق المال»، يوم الاثنين 23 مايو.

فيما سيتم صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بـ33 جهة ووزارة وهيئة حكومية أخرى، في اليوم التالي، أي الثلاثاء 24 من الشهر، والجهات هي: «وزارات القوى العاملة والمالية والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والإسكان والهجرة والاتصالات والتعليم العالي والتربية والتعليم والآثار»، بجانب بعض الأجهزة كالآتي: «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركزي للمحاسبات، والمركزي للتنظيم والإدارة، والقومي للاتصالات، وحماية المستهلك وحماية المنافسة».