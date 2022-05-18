4 عقود لشبكات مياه في خميس مشيط بقيمة 124 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة المياه الوطنية 4 عقود لمشاريع جديدة تستهدف تنفيذ شبكات مياه في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، بتكلفة بلغت نحو 124 مليون ريال، وتخدم أكثر من 275 ألف مستفيد، وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن العقود تتضمن تنفيذ شبكات بطول 366 ألف متر طولي، وأكثر من 15 ألف توصيلة منزلية، مشيرة إلى أن المشاريع ستكتمل خلال 24 شهرا.

وأشارت إلى أن الشبكات الجديدة ستخدم العقارات الواقعة في أحياء المحافظة، وهي: الوفاء، ونشوان، والمعمورة، والورود، وصفوان، والعند، ونعمان، والرونة، وشعب ذهبان، وذهبان الشرقي والجنوبي، والهرير الشرقي، والوقواق، والرصراص، والوقية، والظرفة، بالإضافة إلى حي الخلصة، مؤكدة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها؛ من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.

وكانت الشركة وقعت أمس الأول خمسة عقود جديدة لدعم منظومتها التشغيلية في مدينة أبها بمنطقة عسير، بقيمة 159 مليون ريال، تخدم أكثر من 362 ألف مستفيد، وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في أبها.

وأوضحت الشركة أنها خصصت ثلاثة عقود لتنفيذ مشاريع شبكات مياه، بأطوال بلغت 351 ألف متر طولي، بقيمة 97 مليون ريال، مبينة أن عدد المستفيدين منها سيتجاوز 362 ألف مستفيد بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 ألف توصيلة منزلية.

وبينت أنها خصصت عقدا لتشييد أربعة خزانات تشغيلية بسعة 21 ألف م3، بتكلفة تقارب 32 مليون ريال، لرفع ساعات الضخ إلى 24 ساعة يوميا، كما خصصت عقدا لمشروع تطوير وتحسين شبكات المياه القائمة في المنطقة بأطوال تتجاوز تسعة آلاف متر طولي، بتكلفة تتجاوز 30 مليون ريال.

دعم شبكات المياه في خميس مشيط:

• توقيع 4 عقود لمشاريع جديدة.

• التكلفة 124 مليون ريال.

• تتضمن شبكات بطول 366 ألف م.

• تشمل 15 ألف توصيلة منزلية.

• مدة التنفيذ 24 شهرا.

• تخدم 275 ألف مستفيد.