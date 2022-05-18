تراجع أرباح الكهرباء 10% إلى 1.5 مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت أرباح الشركة السعودية للكهرباء تراجعا بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 10%، لتصل إلى 1.5 مليار ريال مقابل 1.68 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2021.

وأوضحت الشركة على موقع تداول، أن الربح التشغيلي بلغ 2.20 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 2.28 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 3%. فيما بلغ إجمالي الربح 2.6 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 2.9 مليار ريال خلال الربع المماثل بتراجع 10%.

وبلغت ربحية السهم 0.09 ريال، مقابل 0.05 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة التراجع في أرباح الربع الأول مقارنة بالربع المماثل إلى:

01 انخفاض استحقاق صندوق الموازنة المعترف به خلال الربع الأول بمبلغ 399 مليون ريال بالمقارنة بمبلغ 575 مليون ريال خلال الربع المماثل، رغم ارتفاع مبيعات الطاقة الكهربائية وإيرادات منظومة النقل.

02 ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة.

03 ارتفاع الأعباء التمويلية التي قابلها انخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

وأفادت الشركة بأنه وردها في 12 مايو 2022، برقية وزير الطاقة ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء رقم 4464، والذي يفيد باعتماد نماذج اتفاقيات تحويل الطاقة، واتفاقية البيع بالجملة بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، مضيفة أنها تعمل حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات المشار إليها، والتي قد تترتب عليها إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية المستقبلية للشركة فيما يتعلق بالعمليات المشتركة واحتمال توقف الشركة عن تطبيق التوحيد التناسبي لأصول والتزامات العمليات المشتركة.