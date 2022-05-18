حجب 7 متاجر الكترونية لإخلالها بحقوق المستهلك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجبت وزارة التجارة 7 متاجر الكترونية مملوكة لمؤسسة سعودية، لمخالفتها نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، من خلال تضليل المستهلك وعدم الالتزام بحقوقه التعاقدية.

وكشفت الوزارة أن إدارة الرقابة على المتاجر الالكترونية رصدت من خلال متابعتها الالكترونية المستمرة ارتكاب هذه المتاجر التي تسوق منتجات مختلفة تشمل الملابس ومستلزمات المرأة والطفل، والأثاث والأجهزة الالكترونية، مخالفتها لنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وشملت مخالفات هذه المتاجر، عدم إشعار المستهلك بصعوبات تسليم وتنفيذ طلبات المستهلكين، وعدم تنفيذ طلب إلغاء المشتريات بعد تجاوز المدة المتفق عليها، ورفض المتاجر إعادة المبالغ المدفوعة من بعض المتسوقين.

وأحيلت المتاجر المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية، والذي ينص على غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط ونشر الحكم.

حجب 7 متاجر الكترونية مملوكة لمؤسسة سعودية:

خالفت نظام التجارة الالكترونية

أنشطتها تسوق الملابس ومستلزمات المرأة والطفل، والأثاث والأجهزة الالكترونية

المخالفات:

عدم إشعار المستهلك بصعوبات تسليم المنتج

عدم إشعار المستهلك بصعوبات تنفيذ الطلبات

عدم تنفيذ طلب إلغاء المشتريات

رفض إعادة المبالغ المدفوعة من المتسوقين