شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات يشتري 5% من أسهم «نينتندو» اليابانية لألعاب الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترى صندوق الاستثمارات العامة، حصة 5% من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية الشهيرة «نينتندو».

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس، بأن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 5.01% من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية Nintendo.

ونقلت بلومبيرج عن إفصاح لصندوق الاستثمارات موجه لوزارة المالية اليابانية، أن الصندوق اشترى الحصة لغرض الاستثمار.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح خامس أكبر مساهم في الشركة اليابانية.

وتقوم Nintendo بتطوير ألعاب الفيديو وأجهزتها. وتأسست في العام 1889 على يد الحرفي Fusajiro Yamauchi، وأنتجت في الأصل أوراق لعب hanafuda المصنوعة يدويا.

وكان صندوق الثروة السيادي للمملكة قد رفع من استثماراته في شركات ألعاب الفيديو خلال العامين الماضيين، حيث سبق أن استثمر في شركة Activision التي سعت مايكروسوفت للاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.

ويملك الصندوق 37.9 مليون سهم في أكتيفيجن، منتجة لعبة Call of Duty، وفق آخر إفصاح في سبتمبر الماضي، تعادل نحو 5% من أسهم الشركة تقريبا.

كما كشف صندوق الاستثمارات العامة في فبراير الماضي عن حصص تزيد عن 5% في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما Capcom، الشركة المنتجة لسلسلة Street Fighter وResident Evil، وشركة Nexon المزودة للألعاب عبر الإنترنت، والتي تقف وراء لعبتي MapleStory وDungeon & Fighter، بقيمة تفوق المليار دولار للصفقتين.

استثمارات الصندوق السعودي في شركات ألعاب الفيديو:

