وزير التجارة

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ومن المقرر أن يسلط الملتقى الضوء على جهود الهيئة والجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص في مجال القياس والمعايرة، وإبراز دور الاعتراف الدولي واعتماد خدمات المركز في تعزيز البنية التحتية للجودة، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع القياس والمعايرة في المملكة، وإيجاد الحلول المستدامة لتحسين وتطوير أنشطة القياس والمعايرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور ماجد القصبي يرعى اليوم الملتقى الدولي للقياس تحت شعار «القياس في العصر الرقمي»، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ويأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقياس 2022، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.ومن المقرر أن يسلط الملتقى الضوء على جهود الهيئة والجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص في مجال القياس والمعايرة، وإبراز دور الاعتراف الدولي واعتماد خدمات المركز في تعزيز البنية التحتية للجودة، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع القياس والمعايرة في المملكة، وإيجاد الحلول المستدامة لتحسين وتطوير أنشطة القياس والمعايرة.

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