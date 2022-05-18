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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة التقى بالرئيس التنفيذي لشركة «Google Cloud» توماس كوريان إلى جانب عدد من القيادات من بينهم نائب الرئيس للشؤون الحكومية والسياسات العامة كاران باتيا، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عبدالرحمن الذهيبان، وذلك بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا. ويأتي الاجتماع ضمن الجولة التي يقوم بها وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء للولايات المتحدة لتعزيز الشراكة مع الشركات الكبرى في مجال التحول الرقمي ودعم مسيرة الابتكار. وناقش الاجتماع التعاون لتطوير الحلول في الحوسبة السحابية في المملكة وتطوير القدرات الرقمية للسعوديين في مجال التقنيات الناشئة والمحتوى الرقمي. وناقش الاجتماع التعاون لتطوير الحلول في الحوسبة السحابية في المملكة وتطوير القدرات الرقمية للسعوديين في مجال التقنيات الناشئة والمحتوى الرقمي. وكانت Google Cloud قد أعلنت في ديسمبر من العام 2020 عن شراكتها الاستراتيجية مع أرامكو السعودية لتكون المملكة مركزا للحوسبة السحابية في المنطقة، الأمر الذي سيسرع من نمو ووصول الشركات في المملكة إلى عملائها من خلال المنتجات والحلول المبتكرة.

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