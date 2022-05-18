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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شاركت في منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولي.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي في مداخلته خلال حلقة نقاش على هامش المنتدى أنه وبعد مضي خمسة أعوام منذ أن أطلقت المملكة العربية السعودية خارطة طريق نحو إصلاحات اقتصادية واجتماعية فريدة من نوعها من خلال «رؤية 2030»، شكلت علامة فارقة حقيقية في تاريخ المملكة.

وذكر أن رؤية المملكة 2030 تعترف بمساهمة مجتمع المغتربين في قلب الاقتصاد والمجتمع، حيث تتضمن 3 أهداف رئيسة تضمن العديد منها أهداف الاتفاق العالمي للهجرة المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للمغتربين؛ وتحسين ظروف عمل الوافدين، واستقطاب الكفاءات العالمية.