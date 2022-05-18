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وتهدف الهيئتان من خلال هذه الورشة إلى تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين لرفع مستوى النضج وتطوير معارف القدرات الوطنية في تحقيق كفاءة الإنفاق، ولتفادي الازدواجية في المشروعات الحكومية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية نظمتا ورشة عمل عن آلية إعداد دراسات السعة والطلب للمشاريع الرأسمالية، لعرض دراسة قياسية تضمنت منهجية إعداد الدراسات والآليات والأدوات والمقارنات المعيارية.وتهدف الهيئتان من خلال هذه الورشة إلى تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين لرفع مستوى النضج وتطوير معارف القدرات الوطنية في تحقيق كفاءة الإنفاق، ولتفادي الازدواجية في المشروعات الحكومية.

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