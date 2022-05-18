شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 .. جرام المعدن النفيس يخسر 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر جرام الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، قرابة 30 جنيهًا على مدار تعاملات اليوم، وذلك مع تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات هي الادني منذ 3 أشهر، ويساهم تراجع سعر الذهب في مصر في تحريك المبيعات.



سعر الذهب الآن في مصر وفق تطورات الأسواق سعر الذهب الآن في مصر وفق تطورات الأسواق شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع للمرة الثانية بحوالي 10 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1060 إلى 1050 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة إلى 1811 دولار ، كما يشهد بيع الذهب الآن في الأسواق نشاطًا ملحوظًا.





أسعار الذهب اليوم اليوم الأربعاء

عيار 18 يسجل 903 جنيهات

عيار 21 يسجل 1053 جنيها

عيار 24 يسجل 1203 جنيهات

الجنيه الذهب 8424 جنيها





الذهب يخسر 140 جنيها

ويعد هذا التراجع هو الرابع هذا الأسبوع بحوالي 27 جنيها كاجمالي هبوط، وذلك بعد أن فقدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلي 1080 جنيها للجرام ثم واصل المعدن هبوطه هذا الأسبوع، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر و تراجعت منذ الاثنين الماضي حتى الآن بهذه القيمة.





نصائح شراء وبيع الذهبونصح ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، المستهلك بعدم اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء إلا بعد دراسة السوق خاصة أن الظروف الحالية متقلبة جدا، وقد يحدث ارتداد في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن مؤشر الذهب منذ اسبوع يسجل هبوط في مصر مع تراجع حدة صعود الدولار

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المستهلك يجب أن يشتري المشغولات الذهبية حتى تكون زينة وخزينة، بمعني عدم شراء السبائك وجنيهات الذهب فقط ويجب أن يشترى المشغول للاستفادة من الذهب كزينة، وإن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من التراجع في سعر الذهب لكن السعر الآن جيد جدا قياسا على سعر الذهب قبل أسبوع.