شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-5-2022، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 57.21 جنيه للشراء، و59.66 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 55.86 جنيه للشراء، و59.73 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 59.34 جنيه للشراء، و 59.77 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى59.34 جنيه للشراء.

59.77 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.21 جنيه للشراء.

59.66 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر57.24 جنيه للشراء.

59.66 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib57.53 جنيه للشراء.

59.80 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية55.86 جنيه للشراء.

59.73 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي57.93 جنيه للشراء.

59.72 جنيه للبيع.