شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة التجارية المصرية تزور البرلمان الإنجليزى وتبحث مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت البعثة التجارية المصرية، مقر البرلمان الإنجليزى فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال.

وتطرق اللقاء بين أعضاء البعثة وعدد من أبرز أعضاء البرلمان الإنجليزى فرص دعم التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار العلاقات المتميزة بين القاهرة ولندن، إلى جانب أهمية استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ والمقرر انعقادها نوفمبر المقبل.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر ونهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك إتش إس بى سى مصر، ونادية لملوم، المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل في قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.