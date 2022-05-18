شكرا لقرائتكم خبر عن على الجميل: 33% نموًا متوقعًا فى تجارة الحاصلات الزراعية بين البلدان الأفريقية.. ونستهدف زيادة الصادرات للقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت شبكة CNN رجل الأعمال الشاب على الجميل الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى أيه الزراعية، فى تقرير لها بعنوان " Connecting Africa" تناول تطور حجم التجارة فى الأسواق الأفريقية، وآراء أبرز المصدرين عن توقعات نمو التجارة فى القارة السمراء، وكذلك أبرز التحديات التى تواجه التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وأبرز التقرير القدرات الزراعية لمجموعة كايرو ثرى أيه فى إنتاج أفضل أنواع الموالح والتى يتم تصديرها لعدد كبير من الدول حول العالم، بالإضافة إلى قدرات الشركة فى تصنيع مجموعة متنوعة من الصناعات الغذائية.

قال على الجميل الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى أيه الزراعية، إن التجارة فى أفريقيا تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية أبرزها سوق استهلاكى ضخم يضم 54 دولة، ونمو متوقع فى حجم تجارة الحاصلات الزراعية بين البلدان الأفريقية بنسبة 33% خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يغرى رجال الأعمال المصريين لزيادة حصتهم فى حجم التجارة بالقارة السمراء، مضيفًا فى هذا الصدد أن أفريقيا تعتبر آخر الأسواق غير المستغلة، وكسب السوق الإفريقى فى الوقت الراهن سوف يحدد حصة المنتجات المصرية للعقود المقبلة.

أشار "الجميل"، إلى أن التحدى الرئيسى لنمو حجم التجارة بين الدول الأفريقية هو عدم توفر البنية التحتية والتى تتسبب فى اضطرابات فى الخدمات اللوجستية اليومية، ولكن فى ظل مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها فى الوقت الحالي، يمكن أن تساهم فى تحسين التجارة البينية تدريجيًا بين دول القارة السمراء، مجددًا التأكيد على حجم الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، والتى يجب استغلالها لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ولفت على الجميل، إلى أن مصر أكبر مصدر للموالح فى العالم، وستظل تحافظ على هذه الصدارة فى ظل المشروعات الضخمة الجارى تنفيذها للتوسع فى الإنتاج الزراعي، مشيرًا فى هذا الإطار إلى شركة كايرو ثرى أيه، التى تصدر العديد من الحاصلات الزراعية وعلى رأسها أفضل أنواع البرتقال لعدد كبير من الأسواق حول العالم، وتستهدف التوسع فى تصدير الموالح لدول القارة السمراء خلال الفترة الحالية.

وانتقل على الجميل، للحديث عن تاريخ مجموعة كايرو ثرى أيه، قائلًا إنه ينتمى للجيل الثالث من عائلة الجميل، حيث أسس جده الراحل رفعت الجميل الشركة لتعمل فى مجال الشحن، ثم نجح والده "أيمن" فى تحويلها من شركة شحن إلى شركة رائدة فى مجال صناعة الأغذية، ويعمل الجيل الحالى من العائلة على تنويع عدد المنتجات التى تقوم الشركة بزراعتها وتصنيعها محليًا وتوفيرها للسوق المحلى بأسعار منافسة وتصدير الفائض للعديد من الأسواق حول العالم.

يذكر أن مجموعة كايرو ثرى أيه نجحت خلال السنوات الماضية فى ضخ استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج مصر من الحاصلات الزراعية لتستحوذ المجموعة على نسبة متقدمة فى تصدير عدد من الموالح أبرزها البرتقال والرمان لعدد من الأسواق حول العالم، كما نجحت فى تصنيع العديد من المنتجات الغذائية أبرزها فراخ شهد، وشاى زمان، وزيت روتس، وتنفذ فى الوقت الحالى أكبر مدينة داجنة فى مصر على مساحة 27 ألف فدان باستثمارات تقارب 2.4 مليار جنيه.

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