شكرا لقرائتكم خبر عن محطة صرف صحى بالبحيرة تحصل على شهادة «TSM» فى التنمية الفنية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عن حصول محطة صرف صحي النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة على شهادة TSM فى مجال إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحى.

جاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي تم حصولها على شهادات الـ «TSM» وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في المعالجة الآمنة للصرف الصحي.

وأوضح "نشأت"، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن تأهيل محطة معالجة صرف صحى النجيلة للحصول على شهادة «TSM» جاء ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقة التصميمية للمحطه 10 آلاف م3/يوم.

وأكد محمد سعيد نشأت، أن الشركة قامت بتركيب نظام إطفاء ذاتى للوحات الكهرباء فاير سيرش وكذلك نظام كاميرات المراقبة وتم استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، كما تم عمل منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع اجزاء المحطة للعمل مع منظومة برنامج الماستر.

وأضاف أنه تم استكمال جميع أجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المعالجة، لافتًا إلى تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تم عمل برامج الصيانة الوقائية للأعطال المفاجأة، وتركيب نظام إطفاء ذاتى باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات، كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع مُنشآت المحطة.

وأشاد رئيس مياه البحيرة، بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل، وقدم الشكر لكافة العاملين ممن ساهموا في حصول المحطة على الشهادة، مُعبرًا عن سعادته بالإدارة المتميزة لفريق العمل بالمحطة.