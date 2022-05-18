شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كوكاكولا تطلق زجاجة سبرايت الشفافة فى تجربة جديدة لمستهلكيها - بسكر وبدون سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الاتجاه نحو تصنيع زجاجات سبرايت شفافة سيساعد على توفير 6,400 طن من البلاستيك

أعلنت شركة كوكاكولا مصر عن إطلاق منتجات أكثر استدامة فى السوق المحلية من خلال استبدال زجاجة سبرايت الخضراء الشهيرة بزجاجة شفافة مصنعة من البولى ايثلين وذلك فى إطار المبادرة العالمية للشركة "عالم خال من النفايات" والتى أطلقتها عام 2018. وتأتى هذه الخطوة بهدف تقليل البصمة البيئية للشركة مما يجعلها أكثر استدامة وصديقة للبيئة بالإضافة إلى تعزيز استخدام مواد يسهل إعادة تدويرها حيث تعد هذه النقلة خطوة تاريخية للشركة والتى قررت عدم استخدام البولى إيثلين الملون فى كل منتجاتها فى مصر.

وتعد خطوة تغيير لون زجاجة سبرايت الخضراء المشهورة بها على مدار سنوات طويلة خطوة جريئة تؤكد التزام العلامة التجارية العريقة بمبادرة عالم خال من النفايات والتى تهدف إلى إحداث تأثير عالمى لمستقبل أكثر استدامة.

وتتطلع شركة كوكاكولا العالمية، والتى تعد أكبر شركة للمشروبات فى العالم، إلى تحقيق عدة أهداف منها المساهمة فى تجميع وإعادة تدوير الزجاجات والعبوات المعدنية لإعادة بيعها للحد من استخدام البلاستيك واستخدام 50% من المواد المعاد تدويرها فى صناعة الزجاجات والعبوات المعدنية بحلول عام 2030.

وسوف يسهم قرار استبدال الزجاجات المصنوعة من مادة البولى ايثلين الملونة إلى الشفافة إلى رفع قيمة البلاستيك المعاد استخدامه مما يؤدى إلى دمجه فى الاقتصاد الدائرى وإعادة تدويره لأغراض مختلفة. تمتلك شركة كوكا كولا فى مصر الآن محفظة من الزجاجات الشفافة المصنعة من البولى إيثلين بنسبة 100٪ وتشجع الشركات الأخرى فى السوق التى تستخدم الزجاجات المصنعة من البولى ايثلين لاتباع مسار مماثل من أجل الحفاظ على البيئة.

وفى هذا السياق، قال حازم الأزهري، مدير التسويق لسبرايت مصر "أصبحت مراعاة التأثير البيئى لمنتجاتنا وأخذ خطوات جادة تجاه مسؤوليتنا المجتمعية خاصة فى ضوء التحديات البيئية التى يواجهها العالم اليوم ضرورة ملحة، موضحا ان الشركة حاليا تتجه بقوة نحو عالم خالٍ من النفايات، وهو الأمر الذى يتطلب جمع المزيد من البلاستيك وإعادة تدويره واستخدامه لصناعة زجاجات جديدة. وأضاف الأزهرى أن يمكن استخدام الزجاجات الشفافة فى صنع مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة، باعتبارها أكثر قيمة من زجاجات البولى ايثلين الخضراء السابقة، والتى كانت أيضًا قابلة لإعادة التدوير ولكن استخداماتها كانت محدودة."

وأضاف "تستثمر شركة كوكاكولا فى الاقتصاد الدائرى من خلال التعاون مع منظمات للمساعدة فى جمع عدد أكبر من الزجاجات وزيادة معدلات إعادة التدوير. وعلى الصعيد المحلي، تعاقدت الشركة مع شركة بريق لتدوير المخلفات البلاستيكية والتى تعد الشركة الأكبر فى إعادة التدوير فى الشرق الأوسط."

ومن جانبه، قال أحمد نبيل، مدير الشؤون التجارية والاستدامة بشركة بريق، " فى الأسواق التى لا تزال إعادة التدوير فيها قيد التطوير، عادةً ما يسعى القائمون بإعادة التدوير لتحقيق جودة مستدامة للمدخلات، ويجدون أن عملية الفصل صعبة للغاية بالنظر إلى تقلب المدخلات لأنها تحتوى على مواد بلاستيكية مختلطة، وملصقات بلاستيك البولى فينيل كلوريد، والبولى ايثلين الملون والعديد من العوائق الأخرى، وبدعم من شركة كوكا كولا لتحسين البنية التحتية، أصبحت العملية أكثر وضوحًا وسهولة."

وأضاف نبيل " مع الاستبدال المستهدف للزجاجة الخضراء، ستوفر الشركة ما يصل إلى 8000 طن من خردة زجاجات البولى ايثلين من طمر النفايات أو تسرب المحيط، مما سيساعدنا على استبدال 6400 طن من مادة البولى ايثلين البكر التى تعادل ما يقرب من 35 - 43 حوتًا أزرقًا أو لنقل ثلثى برج إيفل.. وفيما يتعلق بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، سنوفر ما يصل إلى 12000 طن."

نبذة عن شركة كوكاكولا

تعتبر شركة كوكاكولا (رمزها فى بورصة نيويورك KO) شركة مشروبات غازية تباع منتجاتها فى أكثر من 200 دولة وإقليم. تهدف شركتنا إلى إنعاش العالم وإحداث فارق حقيقي. تبيع الشركة علامات تجارية بمليارات الدولارات عبر مختلف أنواع المشروبات الغازية حول العالم. وتشمل محفظتنا من المشروبات الغازية كل من كوكاكولا Coca-Cola، وسبرايت Sprite ، وفانتا Fanta. وتشمل علامتنا التجارية للمشروبات المرطبة، والرياضية، والقهوة، والشاى كل من دسانى Dasani، وسمارت وتر smartwater، وفيتامين وتر vitaminwater ، وتوبو تشيكو Topo Chico، وبورريد Powerade ، وكوستا Costa ، و جورجيا Georgia ، وجولد بيك Gold Peak ، أونست Honest ، وأياتاكا Ayataka. وتضم علامتنا التجارية للمشروبات الغذائية والعصائر ومنتجات الألبان والمشروبات النباتية كل من مينت ميد Minute Maid ، وسيمبلى Simply ، وإنوسنت innocent ، وديل فال Del Valle ، وفير لايف fairlife ، وأدى إس AdeS. ونحن ملتزمون بتطوير منتجاتنا بشكل مستمر بداية من خفض نسبة السكر فى مشروباتنا وحتى استحداث منتجات جديدة ومبتكرة فى الأسواق. نسعى إلى التأثير فى حياة الناس والمجتمعات والكوكب بشكل إيجابى من خلال تجديد موارد المياه، وإعادة تدوير مواد التغليف، وممارسات التوريد المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون على مدار سلسلتنا لتحقيق القيمة. بالتعاون مع شركائنا فى مجال التعبئة، يعمل لدينا أكثر من 700000 شخص وهو ما يتيح الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية على مستوى العالم.

لقد عملت شركة كوكاكولا فى مصر لأكثر من 75 عامًا ووفرت 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى البلاد. وتصدر شركة كوكاكولا منتجاتها لــ 46 سوقًا فى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا فحسب.