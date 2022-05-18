شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 18-5-2022.. أسعار الذهب تتراجع وعيار 21 يسجل 1053 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 18-5-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وتراجع أسعار الذهب للمرة الثانية بحوالي 7 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1060 إلى 1053 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة إلى 1811 دولار.

أسعار الذهب تتراجع اليوم 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 1053 جنيها للجرامشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع للمرة الثانية بحوالي 7 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1060 إلى 1053 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة إلى 1811 دولار، كما يشهد بيع الذهب الآن في الأسواق نشاطا ملحوظا. أسعار الذهب تتراجع اليوم 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 1053 جنيها للجرامشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع للمرة الثانية بحوالي 7 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1060 إلى 1053 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة إلى 1811 دولار، كما يشهد بيع الذهب الآن في الأسواق نشاطا ملحوظا.





أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 903 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1053 جنيها.

عيار 24 يسجل 1203 جنيهات.

الجنيه الذهب 8424 جنيها.

الضرائب: إحالة 18شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابةصرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (72 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 ديسمبر 2021 . الضرائب: إحالة 18شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابةصرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 18 شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (72 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 ديسمبر 2021 .

وقال " عبد القادر " إن الشركات الـ18 التى تمت إحالتها للنيابة هى 8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ولم تلتزم بالاشتراك ، و10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم تحويلهم للنيابة ، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .

شركة "شل" تستحوذ على منطقة امتياز شمال شرق العامريةوقعت شركة بى جى المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد، تقوم بموجبها شركة شل بالاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل في البحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل، ومع استكمال عمليه نقل الملكية تنتقل إدارة منطقه الامتياز لشركة شل. شركة "شل" تستحوذ على منطقة امتياز شمال شرق العامريةوقعت شركة بى جى المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد، تقوم بموجبها شركة شل بالاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل في البحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل، ومع استكمال عمليه نقل الملكية تنتقل إدارة منطقه الامتياز لشركة شل.

ومن جانبه صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: " إن عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر."