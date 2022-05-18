شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة نيويورك تفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء، مع تراجع صعود الأسهم المرتبطة بالنمو وإعلان شركة تارجت كورب لمبيعات التجزئة نتائج ضعيفة وذلك بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 185.92 نقطة أي 0.57 بالمئة ليسجل 32468.67 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض 36.87 نقطة أي 0.90 بالمئة ليسجل 4051.98 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 193.84 نقطة أي 1.62 بالمئة إلى 11790.68 نقطة عند الفتح.