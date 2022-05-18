شكرا لقرائتكم خبر عن نيوز فاونديد: بوابة من المريخ لها توأم في قلب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «الصورة التي التقطتها ناسا تشبه إلى حد بعيد الأبواب الموجودة في أطلال مدائن صالح بالمملكة»

كل يوم تكشف المملكة عن سر جديد في مناطقها السياحية المختلفة، وآخر تلك الأسرار كان من خارج هذا الكوكب، حيث كشف موقع «نيوز فاونديد» عن وجود بوابة غامضة في المملكة ربما يكون لها توأم على المريخ.

وقال الموقع: «في عام 2012، أي قبل 10 سنوات، التقطت مركبة كيوريوسيتي الفضائية صورة تجوال محيرة على السطح، نشرتها وكالة ناسا الأسبوع الماضي، وأظهرت ما يشبه مدخل كهف أو بوابة صخرية على سطح المريخ».

هذه الصورة الغامضة أعادت للأذهان شكل باب منحوت في جبل صخري كأنه يقود إلى مبنى داخل الجبل، ويشبه إلى حد بعيد الأبواب الموجودة في أطلال مدائن صالح بالمملكة والبتراء في الأردن.

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «كانت مدائن صالح تعرف في الماضي باسم مدينة الحجر. وهي موقع أثري يقع في منطقة الحجاز في شبه الجزيرة العربية شمال غرب المملكة، وتحديدا في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة. وتشبه بوابات الموقع الأثري إلى حد بعيد البوابة الظاهرة على سطح المريخ».

وتكهن خبراء آخرون أن البوابة التي ظهرت في التشكيل الصخري قد تكون جاءت بالصدفة، وظهرت على شكل البوابة الموجودة في المريخ.

وذكر تنويه علمي آخر أن التكوين الصخري الذي يشبه الباب أو المدخل قد يظهر بالحجم الكامل في خيالنا فقط، لأن ارتفاعه المرئي لا يزيد عن بضعة سنتيمترات أو بوصات، على الرغم من صعوبة التأكد من الصورة الملتقطة.

وشبه بعض الخبراء الآخرين البوابة بمداخل مقابر الفراعنة في مصر، وأثارت الصورة جدلا كبيرا، حيث يمكن أن تشير إلى وجود حياة سابقة على سطح الكوكب الأحمر.