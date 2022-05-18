شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يخصص 30 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، في تقرير عن خطط المؤسسات المالية الدولية بخصوص الأمن الغذائي، إن البنك الدولي سيخصص 30 مليار دولار على مدار 15 شهرا للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت في وقف معظم صادرات الحبوب من البلدين.

وأفاد تقرير وزارة الخزانة بأن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار سيتم ضخها في مشاريع جديدة، و18 مليار دولار للمشاريع الحالية المتعلقة بالغذاء والتغذية التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.