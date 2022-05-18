شكرا لقرائتكم خبر عن اسوس جمهورية اللاعبين تطلق العديد من المنتجات الجديدة في مؤتمرها الافتراضي: لأولئك الذين يجرؤون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ASUS Republic of Gamers (ROG) اليوم عن العديد من منتجات الألعاب الجديدة في الحدث الافتراضي لأولئك الذين يجرؤون. تشمل جهازي كمبيوتر محمول عالي الأداء من نوع ROG Strix و ROG Flow للألعاب، وسلسلة من الحقائب والملابس الجديدة من ROG Slash، ولعبة الباركور المستقلة من منظور الشخص الأول لـ ROG Citadel XV. تكرس ROG جهودها لمنح اللاعبين أفضل التقنيات والمنتجات والخبرات الممكنة، ويعتبر هذا الحدث استمرارًا لهذا الالتزام.

ROG Strix Scar 17 SE:

يضم الإصدار الخاص الجديد من ROG Strix SCAR 17 أحدث العتاد وحلول التبريد المتطورة لتشغيل الألعاب الرائدة في فئتها. غرفة بخار مخصصة، مقترنة بمعدن سائل حصري من ROG يتم وضعه على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات (كرت الشاشة)، مما يسمح لـ SCAR 17 SE بدفع أداءه إلى اقصى حد من أي وقت مضى.

يستمر SCAR 17 SE في الهيمنة بمجموعة كاملة من العتاد المتطور، مما يضمن عدم مواجهة اللاعبين لأي عوائق أبدًا. يوفر SCAR 17 SE خيارات شاشة FHD 360 Hz أو QHD 240 Hz ، وكلاهما بأوقات استجابة 3 مللي ثانية فقط، ويوفر وضوحًا واضحًا للحركة بغض النظر عن الدقة. مع ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 بسرعة 4800 ميجاهرتز وذاكرة تخزين PCIe Gen 4 في مجموعة RAID 0. تتميز أيضًا بجماليات سايبر بانك المميزة، مع حبر غير مرئي هو الأول من نوعه يتم تطبيقه مباشرة على هيكلها المعدني. في الإضاءة العادية، تحتوي هذه المادة على نسيج معدني غير لامع، ولكن مع مصباح يدوي للأشعة فوق البنفسجية، يظهر الحبر باللون الأخضر والأزرق، ويقدم تلميحات داخل اللعبة لـ SCAR Runner.

ROG Flow X16:

ROG Flow X16 الجديد هو جهاز كمبيوتر محمول نحيف وخفيف الوزن مقاس 16 بوصة قابل للتحويل ، ومدعوم بمعالج AMD Ryzen 9 6900HS ووحدة معالجة رسومات NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti للكمبيوتر المحمول ، مع دعم عائلة XG Mobile من وحدات معالجة الرسومات الخارجية ، كل ذلك الوقت يزن 2.1 كجم فقط. يتميز Flow X16 أيضًا بشاشة ROG Nebula HDR الرائدة بدقة QHD /

165 Hz Mini LED المبهرة مع سطوع عالي وواضح. لم تضحي ROG بقابلية الاستخدام وقابلية الترقية مع هذا التصميم النحيف والخفيف. يتم استكمال هذه الأجزاء المتميزة بتقنية Frost Force الجديدة كليًا والمشتت الحراري Pulsar، والتي تتميز بثلاثة مراوح ومبدد حراري عالي الكثافة للحفاظ على الأداء العالي ودرجات الحرارة المنخفضة.