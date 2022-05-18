تسهيلا على المواطنين.. إجراء جديد من التموين بشأن تسجيل رقم الهاتف من المكاتب التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين من خلال جميع مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل إقامة صاحب البطاقة وكذلك من خلال موقع دعم مصر، تسهيلاعلى المواطنين.

وأتاحت الوزارة مؤخرا، إمكانية تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر، تخفيفا على المواطنين من عناء الذهاب إلى مكاتب التموين.

ويمكن لكل مواطن له بطاقة تموين، وظهر على بون العيش، أو السلع رسالة بضرورة تحديث بطاقته بإضافة رقم هاتف مسجل باسمه في شركة الاتصالات، الدخول لموقع دعم مصر، عبر الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg/ واختيار أيقونة تسجيل المحمول.

بعد ذلك يتم إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ثم إجراء عملية البحث، وستظهر رسالة من خيارين، إما استكمال إجراءات الإضافة أو أن البطاقة محدثة ولا تحتاج لرقم هاتف.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وطالبت الوزارة أصحاب البطاقات التموينية ممن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول ضرورة تسجيل أرقام محمول صحيحة، وأن تكون باسم صاحب البطاقة "رب الاسرة ".

في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة عليها شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.​

وأكدت الوزارة أن من وصلت إليهم رسالة عبر بون صرف الخبر بضرورة إضافة رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة حوالي 10 ملايين مواطن، مطالبين جميعا بضرورة تسجيل رقم هاتف باسم صاحب البطاقة قبل 30 يونيو وإلا سيتم وقف البطاقة.

وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.