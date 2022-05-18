شكرا لقرائتكم خبر عن 22.8 % تراجعا في خسائر «الخليجية للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بنسبة 22.8 %، مسجلة 18 مليون ريال، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 23.4 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2021، فيما انخفضت الخسائر على أساس ربعي بنسبة 32.2 %، مقارنة بـ 26.6 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 9.7 % والانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 2.43 %، فيما عزت سبب الانخفاض في الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 9.6 %.