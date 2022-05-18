شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9 مليارات ريال.. «سايكو» تتحول إلى الربحية في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة العربية السعودية للتأمين التعاوني «سايكو» أرباحًا في الربع الأول من العام الحالي بنحو 9.137 مليار ريال لتتحول من خسارة قدرها 15.205 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2021، و17.634 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من عام 2021 إلى: انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 10%، وارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين بنسبة 183 %، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6 %، وانخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 4 % بالرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8%، إضافة إلى انخفاض في عمولات إعادة التأمين بنسبة 10%، وانخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة 14%، وكذلك الارتفاع في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 6 %.

وقالت الشركة إن سبب صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بصافي خسارة الربع السابق في 2021 يعود إلى: انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 17%، بالإضافة إلى ارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين بمبلغ 16.045 ألف ريال مقابل 2.371 ألف ريال للربع السابق، وارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 178% وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 189 %، على الرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 4 %، وانخفاض عمولة إعادة التأمين بنسبة 53 % وزيادة في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 99 %، وزيادة في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 23 % وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 5 %.