شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9 مليارات ريال.. «سايكو» تتحول إلى الربحية في 2022 والان نبدء بالتفاصيل
وأرجعت الشركة سبب صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من عام 2021 إلى: انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 10%، وارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين بنسبة 183 %، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6 %، وانخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 4 % بالرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8%، إضافة إلى انخفاض في عمولات إعادة التأمين بنسبة 10%، وانخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة 14%، وكذلك الارتفاع في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 6 %.
وقالت الشركة إن سبب صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بصافي خسارة الربع السابق في 2021 يعود إلى: انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 17%، بالإضافة إلى ارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين بمبلغ 16.045 ألف ريال مقابل 2.371 ألف ريال للربع السابق، وارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 178% وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 189 %، على الرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 4 %، وانخفاض عمولة إعادة التأمين بنسبة 53 % وزيادة في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 99 %، وزيادة في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 23 % وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 5 %.