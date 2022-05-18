شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: 27 % حجم التوفير في استهلاك الطاقة للمكيفات عالية الكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عن حجم التوفير في استهلاك الطاقة للمكيفات عالية الكفاءة حيث تصل إلى 27 ٪؜ من الاستهلاك للطاقة بِين مستوى (ج) ومستوى (ز) في بطاقة المستويات الملصقة على الجهاز.

وأشار إلى أن المستويات الخضراء في بطاقة كفاءة الطاقة، هي الأعلى ترشيدا في استهلاك الطاقة مما تساهم في تقليل الفاتورة الشهرية.

وبين المركز أن فرق التوفير يصل إلى 1011 ريال في مستوى (ج ) المكونة من ثلاثة مكيفات بسعة 24 ألف وحدة تبريد بمعامل كفاءة EER 13.1 بقيمة 2670 ريال في الاستهلاك السنوي، وفئة (ز ) استهلاكها السنوي 3681 ريال من خلال ثلاثة مكيفات بوحدة تبريد 24ألف وحدة وبمعامل كفاءة EER9.5.

وبين المركز أن المقارنة تمت من خلال عدد الوحدات 24 ألف وحدة، ومن ساعات العمل عبر 2700 ساعة تشغيل بالسنة، وتم احتساب التكلفة على تعرفه 18 هلله، ورقم المواصفة SASO 2663/2018، حيث أن مستوى كفاءة (ز) هو مستوى افتراضي يعادل كفاءة بعض المكيفات الموجودة بالمنزل.

وأكد مختصون في كفاءة، بأهمية تطبيق خطوات عديدة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، منها: إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرُّب الهواء البارد إلى خارجه، واستخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.