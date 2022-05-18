شكرا لقرائتكم خبر عن 152 مليون ريال أرباح «أكوا باور» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أكوا باور، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، إذ سجلت ارتفاعا في صافي الربح بنسبة 9.2 %، لتصل إلى 152 مليون ريال، بزيادة 13 مليون ريال عن الربع المماثل من عام 2021، فيما بلغ صافي الربح المعدل لمساهمي الشركة 155 مليون ريال، بزيادة 10.6 % على أساس سنوي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الدخل التشغيلي الذي تأثر جزئياً بارتفاع الضرائب المؤجلة.

وحققت أكوا باور في الربع الأول من العام الجاري دخلاً تشغيلياً قبل احتساب خسارة انخفاض القيمة ومصروفات أخرى بلغ 517 مليون ريال، بزيادة قدرها 19.5 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، فيما أسهم في تحقيق هذا النمو بدء تشغيل ثلاثة مشاريع في قطاع تحلية المياه وسبعة مشاريع في قطاع الطاقة في الفترة بين فبراير وديسمبر من العام الماضي، مما ولد تدفقات تعاقدية وإيرادات تشغيلية وصيانة إضافية. وزاد من الدخل أيضاً تحصيل تعويضات الأداء المقطوعة من تعاقدات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأحد المشاريع، مع تأثر أرباح تشغيل الشركة سلباً بسبب الانقطاعات الممتدة في بعض المشاريع.

وجاء الجانب الأكبر من النمو من النتائج الصافية للشركات المستثمرة في حساب حقوق الملكية، وبشكلٍ أساسي من بدء عمليات مشروع جازان، وهي الحقوق التي عوضت جزئياً انخفاض الدخل التشغيلي في محطات الطاقة الشمسية المُركزة في المغرب نتيجة الانقطاعات الممتدة.