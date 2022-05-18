شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع زراعات الأقطان طويلة التيلة لـ171.3ألف فدان فى17محافظة بزيادة 41.5‎‎% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت زراعات القطن المصرى طويل التيلة فى 17 محافظة ومنطقة إلى 171.3 ألف فدان حتى اليوم الأربعاء، بنسبة زيادة 41.5‎ % عن نفس الفترة من الزراعات الموسم الماضى، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ"الخليج 365" أن الزراعات ما تزال مستمرة، وسط توقعات باقتراب المساحة من نصف مليون فدان الموسم الجارى لأول مرة منذ سنوات، ولا سيما فى ظل توفير وزارة الزراعة والجهات المختصة لكافة الاحتياجات للمزارعين والارتفاع الكبير فى سعر قنطار القطن المرسم الماضى، مما در دخلا جيدا للفلاحين.

أضاف أن إجمالى الزراعات فى وجه بحرى ارتفعت 145.83 ألف فدان، بزيادة تبلغ 38.6‎%‎ فيما ارتفعت مساحات وجه قبلى لنحو 25.47 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 73.7‎ %.

وأشار الدكتور محمد خضر إلى أن محافظة كفر الشيخ، تصدرت الزراعات بواقع 46 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، تليها محافظة الدقهلية بنحو 37 ألف فدان صنف جيزة 94، ثم محافظة الشرقية بواقع 31.5 ألف فدان من جيزة 94، فيما تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.3 ألف فدان بنسبة زيادة 67.2‎%‎.

وتشير توقعات الهيئة، لزراعة نحو 413 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 175 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال 15 سنة الماضية.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

كما وجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليا.