شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 18 مايو 2022.. وعيار 18 يسجل 908 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 بعد تراجع ملحوظ في التعاملات الصباحية بقيمة 20 جنيها، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 1060 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور مقابل مستويات 1080 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 908 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1060 جنيها.

عيار 24 يسجل 1211 جنيها.

الجنيه الذهب 8480 جنيها.

ويعد هذا التراجع هو الثالث هذا الأسبوع، وذلك بعد أن فقدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلي 1080 جنيها للجرام، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر وتراجعت منذ الاثنين الماضي حتى الآن بهذه القيمة.

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر جاء بعد عودة الانضباط إلي سعر الدولار مع هبوط الدولار 17 قرش تقريبا بعد صدور تعليمات بالعودة إلي مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.